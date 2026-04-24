Младенец пострадал в ДТП из-за отсутствия детского кресла

Родители 11-месячного ребёнка пренебрегли его безопасностью —преступная халатность взрослых людей отправила в реанимацию младенца. В момент столкновения на трассе станица Варениковская — Анапа малыш находился в салоне одного из автомобилей без специального удерживающего устройства. Водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и врезался в Renault. В результате аварии пострадали водители и пассажиры обоих транспортных средств, включая младенца. Все госпитализированы.

Как сообщает сетевое издание «KrasnodarMedia» со ссылкой на пресс-службу местного ОМВД, авария произошла сегодня на трассе под Анапой. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora двигался в сторону станицы Гостагаевской. Там он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault, следовавшим в противоположном направлении. В момент ДТП в салоне одного из автомобилей находился 11-месячный ребёнок. Его перевозили без специального детского удерживающего устройства — это прямое нарушение правил перевозки детей.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водители и пассажиры обоих транспортных средств. Всех пострадавших, включая младенца, госпитализировали в ГБУЗ Анапы. Медики оказывают им необходимую помощь. По факту происшествия возбуждено административное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем легкий вред здоровью потерпевшего. Сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства аварии.

Халатность родителей, которые не обеспечили ребёнка автокреслом, могла стоить малышу жизни. Дети — самые уязвимые пассажиры. Пренебрежение их безопасностью должно расцениваться как недопустимое. Тем более, что дорога — место повышенной опасности, и даже если ты уверен в собственном водительском опыте и состоянии машины, нет никакой уверенности в том, что кто-то из участников движения не вылетит навстречу.