Буйный пассажир в автобусе ударил школьника кулаком по лицу на глазах у всех

В Ангарске Иркутской области пассажир автобуса 27-го маршрута ударил ребёнка кулаком по лицу. По словам очевидцев, мальчик хотел занять удобное место у окна. Однако мужчина вместо нормального разговора с размаху врезал ему. После инцидента дебошир начал отпираться, заявляя, что всего лишь толкнул ребёнка.

Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, также скандалист угрожал пожилой женщине, которая находилась в автобусе. Очевидцы происшествия сняли всё на телефоны, однако никто так и не вызвал полицию. Горожане надеются, что агрессивного пассажира всё же найдут и он понесёт наказание.

Водитель автобуса и другие пассажиры не вмешались в конфликт. Пострадавший мальчик и его родители пока не обращались в правоохранительные органы. Однако общественный резонанс заставил власти отреагировать.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Прокуратура контролирует ход расследования. Правоохранители устанавливают личность дебошира.

Аватар пользователя - отсутствует