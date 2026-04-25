Начинающий водитель с месячным стажем проехал на красный и сбил пешехода

В Петровском округе Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 6-м километре автодороги «Светлоград — Летняя Ставка — Кучерла» на регулируемом перекрёстке в городе Светлоград. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen Passat.

В Ставропольском крае 18-летний водитель с месячным стажем спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате столкновения пострадали два человека. 42-летняя пассажирка Volkswagen Passat и 33-летний пешеход, который проводил ремонтные работы по настройке систем видеонаблюдения на этом участке дороги, получили травмы. Оба пострадавших госпитализированы в Петровскую районную больницу. Информация о степени тяжести их состояния не уточняется.

Автоинспекторы установили, что водитель Volkswagen Polo имеет водительский стаж всего один месяц. К административной ответственности ранее он не привлекался. На момент ДТП молодой человек был трезв.

По факту автоаварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детальные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости проезда на запрещающий сигнал светофора.