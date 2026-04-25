В Ставропольском крае нашли в кювете перевёрнутую «Ладу» с погибшим водителем

В Ипатовском округе Ставропольского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 44-м километре автодороги «Преградное — Тахта — Ипатово». Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в кювете перевернувшийся автомобиль ВАЗ-2115.

В Ставропольском крае 21-летний водитель без прав погиб в перевернувшемся ВАЗ-2115

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, за рулём отечественной легковушки находился 21-летний местный житель. Мужчина не имел водительского удостоверения. В результате съезда с дороги и опрокидывания он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Врачи лишь констатировали смерть.

У погибшего взят забор биологической жидкости для установления состояния опьянения. Результаты анализа пока неизвестны. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортным средством без прав. Проводится проверка.