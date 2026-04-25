В Шахунье задержали женщину с фальшивыми правами, купленными в столице

В городе Шахунья Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 42-летнюю женщину на иномарке. При проверке документов полицейские обнаружили, что автомобиль не застрахован, а водительское удостоверение вызвало сомнения в подлинности.

В Шахунье женщина купила поддельные права за 80 тысяч рублей и попала под уголовное дело

Как сообщает пресс-служба МВД Нижегородской области, правонарушительницу отстранили от управления транспортным средством. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а поддельное удостоверение изъяли. В ходе разбирательства женщина призналась, что никогда не обучалась в автошколе и не сдавала экзамены на право управления.

По словам задержанной, она приобрела водительское удостоверение и свидетельство о прохождении обучения в Москве за 80 тысяч рублей. Фальшивый документ она использовала для управления автомобилем.

В отношении автоледи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ—Приобретение, хранение, перевозка или сбыт официальных документов. Полиция устанавливает лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельных водительских удостоверений.