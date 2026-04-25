Ранее судимый житель Северной Осетии угнал «Приору» и попал под статью

В Северной Осетии сотрудники Управления уголовного розыска МВД по республике задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Инцидент произошёл у одного из ресторанов, где посетитель припарковал свою Lada Priora, оставив ключи в салоне. После этого он уехал домой на такси. Вернувшись на следующий день, владелец не обнаружил своей машины на стоянке.

В Северной Осетии полиция задержала мужчину, угнавшего авто с ключами в салоне

Как сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания, подозреваемым оказался 40-летний житель Ирафского района, ранее уже судимый за имущественные преступления. По предварительным данным, мужчина заметил припаркованный автомобиль и сначала хотел попросить владельца подвезти его. Однако, обнаружив, что двери не заперты, а ключи находятся внутри, он сел за руль и уехал.

По пути злоумышленник заметил патрульный автомобиль Госавтоинспекции, испугался и бросил похищенную машину во дворе многоквартирного дома. В настоящее время автомобиль изъят.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».