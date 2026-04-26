Петербургский водитель в ходе конфликта распылил аэрозольный баллон в лицо юноше

В Петербурге водитель Mercedes распылил баллон в лицо 18-летнему парню и скрылся

В Санкт-Петербурге произошёл дорожный конфликт с применением аэрозольного баллончика. Инцидент случился на перекрёстке улицы Есенина и проспекта Луначарского. По данным полиции, 55-летний водитель автомобиля Mercedes в ходе ссоры распылил содержимое баллона в лицо 18-летнему молодому человеку, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате происшествия пострадавший получил ожог глаз. Он обратился за медицинской помощью, врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Для задержания дебошира был введён план «Перехват». Спустя час экипаж Госавтоинспекции Центрального района задержал автомобиль у дома 39 по Невскому проспекту. За рулём находился 55-летний житель Новосибирской области. Нарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Использованный перцовый баллон изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для задержанного. Проводится проверка.