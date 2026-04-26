На трассе под Благодарным столкнулись две машины: оба водителя госпитализированы

В Благодарненском округе при повороте налево столкнулись Hyundai и Lada

В Благодарненском округе Ставропольского края вечером 25 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась около 19:00 на 59-м километре автодороги «Светлоград — Благодарный — Буденновск». По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Hyundai при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и столкнулся со встречной Lada под управлением 19-летнего водителя.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, удар пришёлся в передние части обеих машин. В результате столкновения оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу города Благодарного. Информация об их состоянии не уточняется.

Автоинспекторы установили, что 35-летний водитель Hyundai ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Оба участника аварии на момент ДТП были трезвы.

По факту автоаварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детальные обстоятельства происшествия.