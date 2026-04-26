В Улан-Удэ 15-летний водитель без прав на мотоцикле врезался в автомобиль

В Бурятии 15-летний водитель мотоцикла и его пассажирка госпитализированы после столкновения

В Улан-Удэ около полуночи на улице Сахьяновой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. 15-летний водитель мотоцикла «Шармакс 250» не имел права управления транспортным средством. Он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz под управлением 19-летнего водителя.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятии, удар пришёлся в боковую часть легковушки. В результате аварии несовершеннолетний водитель и его пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Информация о характере и степени тяжести их повреждений не уточняется. Водитель иномарки, по предварительным данным, не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, что управление мотоциклом без соответствующих прав и защитной экипировки недопустимо. Родителям необходимо строго контролировать досуг детей и не допускать их к управлению транспортом.