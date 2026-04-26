Таксист в Северной Осетии украл забытое портмоне с золотом и деньгами

В Северной Осетии таксист присвоил забытое пассажиркой портмоне с деньгами и золотом

В Северной Осетии сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего таксиста, подозреваемого в хищении имущества пассажирки. 36-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что после поездки забыла в автомобиле портмоне. В нём находились банковские карты, наличные деньги и золотой крестик.

Как сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания, пассажирка попыталась связаться с водителем через фирму такси, однако мужчина отказался признавать находку. Сотрудники полиции оперативно установили автомобиль злоумышленника и в течение нескольких часов задержали его.

В отделе полиции таксист сознался в содеянном. Он рассказал, что намеревался потратить деньги на личные нужды, а кошелёк выбросить. Похищенное изъято в полном объёме и будет возвращено законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Проводится проверка.