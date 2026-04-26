Изобретатель-рыболов создал плавающий дом на колёсах

Китайский изобретатель представил разработку — автодом из фанеры и пластиковых канализационных труб. Транспортное средство полностью работает на электричестве и способно передвигаться как по суше, так и по воде.

На видео в соцсетях видно, как самодельный автомобиль уверенно спускается в воду и довольно уверенно отправляется в плавание. Видео, демонстрирующее возможности автомобиля, завирусилось в соцсетях.

Внутри автодома продумана каждая деталь для автономного отдыха. Есть телевизор, место для хранения рыболовных снастей и даже плита, чтобы приготовить свежий улов прямо на месте. Одним движением водитель меняет руль на удочку.

Изобретатель, увлекающийся рыбалкой, давно славится своими нестандартными конструкциями. Его новая машина позволяет не только добираться до труднодоступных мест, но и комфортно проводить время на природе.