165

Потерял контроль из-за пассажира: 18-летний водитель сбил женщину не справившись с управлением

В Бурятии 73-летняя дворник пострадала из-за дернувшего руль пассажира

В Советском районе Бурятии утром произошло ДТП: на улице Куйбышева автомобиль Lada Granta под управлением 18-летнего водителя сбил 73-летнюю женщину, работавшую дворником. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. Врачи оценивают её состояние, информация уточняется.

Поделиться

Как сообщает пресс-служба МВД по Бурятии, согласно показаниям свидетелей, во время движения пассажир резко повернул рулевое колесо, из-за чего водитель потерял контроль над машиной, и автомобиль совершил наезд на женщину.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Правоохранители назначили административное расследование и процессуальную проверку. Предстоит установить степень вины каждого из находившихся в салоне и дать правовую оценку действиям пассажира.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует