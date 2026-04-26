Потерял контроль из-за пассажира: 18-летний водитель сбил женщину не справившись с управлением

В Советском районе Бурятии утром произошло ДТП: на улице Куйбышева автомобиль Lada Granta под управлением 18-летнего водителя сбил 73-летнюю женщину, работавшую дворником. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. Врачи оценивают её состояние, информация уточняется.

Как сообщает пресс-служба МВД по Бурятии, согласно показаниям свидетелей, во время движения пассажир резко повернул рулевое колесо, из-за чего водитель потерял контроль над машиной, и автомобиль совершил наезд на женщину.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Правоохранители назначили административное расследование и процессуальную проверку. Предстоит установить степень вины каждого из находившихся в салоне и дать правовую оценку действиям пассажира.