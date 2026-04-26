Потерял контроль из-за пассажира: 18-летний водитель сбил женщину не справившись с управлением

Как сообщает пресс-служба МВД по Бурятии, согласно показаниям свидетелей, во время движения пассажир резко повернул рулевое колесо, из-за чего водитель потерял контроль над машиной, и автомобиль совершил наезд на женщину.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
Правоохранители назначили административное расследование и процессуальную проверку. Предстоит установить степень вины каждого из находившихся в салоне и дать правовую оценку действиям пассажира.