Смертельное ДТП унесло жизнь 35-летнего забайкальца

Ранним утром 26 апреля на федеральной трассе «Иркутск — Чита» произошла автокатастрофа, унесшая человеческую жизнь. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в экстренные службы около четырёх часов утра, когда на 747-м километре автодороги Р-258 столкнулись два транспортных средства. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали тяжелейшие последствия лобового наезда.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края, водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро», двигаясь по трассе в тёмное время суток, по неустановленным пока причинам допустил наезд на стоявший на дороге большегрузный автомобиль марки «HOWO». Удар оказался такой силы, что у 35-летнего мужчины, управлявшего внедорожником, не осталось шансов выжить. От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

Личность погибшего уже установлена сотрудниками полиции. Им оказался местный житель Хилокского района, передвигавшийся на японском автомобиле по хорошо знакомой ему дороге.

Сейчас следователям предстоит детально восстановить картину произошедшего и выяснить, что именно послужило роковой причиной потери контроля над машиной. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства смертельного столкновения.