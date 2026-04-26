В Калининграде «Хонда» не вписалась в поворот и улетела в отбойник

В Калининграде на улице Маршала Покрышкина произошло дорожно-транспортное происшествие. 28-летний водитель за рулём автомобиля «Хонда» двигался в направлении от оживлённого Московского проспекта в сторону улицы Молодой гвардии. Однако благополучно завершить поездку автомобилисту было не суждено.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, мужчина в какой-то момент потерял контроль над управлением транспортным средством. Машина резко вильнула вправо и на полной скорости врезалась в металлическое придорожное ограждение. Удар оказался достаточно сильным, чтобы смять кузов легковушки и сделать невозможным её дальнейшее самостоятельное передвижение.

Серьёзные травмы получил и водитель. Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая оперативно прибыла на место инцидента. После первичного осмотра пострадавшего водителя приняли решение о его экстренной госпитализации.

Сейчас сотрудники дорожной полиции проводят всестороннюю проверку по факту случившегося. Им предстоит выяснить точные причины, по которым водитель не справился с управлением.