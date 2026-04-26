Женщина на BMW насмерть сбила мужчину на переходе

Мужчину не смогли спасти после наезда BMW на Красносельском шоссе

В Ленинградской области произошла трагедия, унёсшая жизнь человека прямо на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Красносельском шоссе, где, по предварительной информации, BMW совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть в специально отведённом для этого месте. Удар оказался настолько сильным, что оставлял пострадавшему минимальные шансы на выживание.

Как сообщает телеграм-канал, ДТП и ЧП Петербург", очевидцы незамедлительно набрали номер экстренных служб и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая оперативно прибыла к месту трагедии. Медики сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние сбитого пешехода, после чего в экстренном порядке доставили его в ближайшее больничное учреждение для проведения реанимационных мероприятий.

Однако, несмотря на все усилия врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Спустя непродолжительное время после госпитализации пострадавший скончался, не приходя в сознание.

Предполагаемая виновница аварии, женщина, управлявшая автомобилем BMW, в настоящий момент находится в отделе полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.