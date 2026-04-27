Лошадь на трассе убила трех человек в Хакасии

Темная ночь, пустая трасса и внезапное препятствие — лошадь, стоявшая прямо на полосе движения. 19-летний водитель на ВАЗ-21124 не успел среагировать. Удар, кювет, опрокидывание... Трое человек — водитель и два несовершеннолетних пассажира — погибли на месте до приезда скорой. Трагедия произошла вечером 26 апреля на 17-м километре дороги Шарыпово — Ужур — Балахта. Полиция выясняет, откуда на проезжей части взялось животное.

Как сообщил портал «Пульс Хакасии» со ссылкой на источник в Госавтоинспекции Красноярского края, накануне вечером на 17-м километре автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта автомобиль ВАЗ-21124 под управлением 19-летнего водителя совершил наезд на лошадь, стоявшую на правой полосе в направлении движения. После столкновения машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажиров, чьи личности устанавливаются, скончались до приезда скорой помощи.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства, в том числе то, кому принадлежала лошадь и как она оказалась на дороге. Вывод: животные на трассе — фактор внезапности, который водитель не может контролировать. Но ответственность за их появление на проезжей части лежит на владельцах. Трагедия унесла три жизни, включая жизни детей. Госавтоинспекция в очередной раз призывает владельцев скота не выпускать животных за пределы загонов и следить за их нахождением вблизи дорог.

Недавно «АвтоВзгляд» рассказывал, как корова устроила ДТП на Кузбасе. После «встречи» с животным иномарку отбросило прямо под КамАЗ. Владелец буренки заплатит 1 млн рублей.