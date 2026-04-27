Мотоциклисту оторвало стопу и палец в дважды пьяном ДТП

Многочисленные переломы бедренной кости, оторванная правая стопа и безымянный палец правой кисти — печально открыл мотосезон 41-летний житель Бурятии. В субботу днем в Кяхтинском районе его мотоцикл Suzuki столкнулся с легковушкой Toyota Corolla. Оба водителя, как выяснилось, были пьяны и не имели «прав». Мотоциклиста госпитализировали с тяжелейшими травмами.

Как рассказало сетевое издание «Газета номер один» со ссылкой на Госавтоинспекцию Бурятии, авария произошла в субботу около 16 часов в километре от поселка Наушки Кяхтинского района. Мотоцикл Suzuki под управлением 41-летнего мужчины и автомобиль Toyota Corolla, за рулем которой находился 37-летний водитель, столкнулись лоб в лоб. Сотрудники ГАИ установили, что оба участника на момент ДТП были пьяны и не имели водительских удостоверений.

Виновником признан мотоциклист — он нарушил правила маневрирования. В результате сам он и пострадал больше всех: оторванная стопа, перелом бедра, оторванный палец на руке. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель Toyota, к счастью, травм не получил. Теперь обоим грозит административная и уголовная ответственность — за пьяную езду, отсутствие «прав» и причинение тяжкого вреда здоровью. Не трезвое начало мотосезона обернулось для одного из гонщиков инвалидностью. Пьянство и езда без «прав» — гарантия беды. Хорошо, что в этот раз никто не погиб. Но следующий такой «заезд» может стать последним.