11-летний ребенок на питбайке погиб под колесами «Газели»

Как рассказало сетевое издание «Маленькая Сызрань» со ссылкой на областное управление МВД, смертельное ДТП произошло накануне вечером в селе Большой Толкай Похвистневского района. Двое детей мчались на спортивном питбайке модели Koy Mini. За рулем находился 11-летний мальчик, пассажиром был его 12-летний друг. На перекрестке равнозначных дорог школьник не уступил дорогу бортовой Газели — грузовик имел преимущественное право проезда. Питбайк врезался в машину на скорости.
11-летний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи. Его пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали. 48-летний водитель Газели не пострадал.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Родители, покупая детям питбайки, часто забывают, что эта техника не предназначена для дорог общего пользования. Цена такой беспечности — детская жизнь.