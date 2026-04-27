11-летний ребенок на питбайке погиб под колесами «Газели»

Спортивный питбайк, который предназначен только для тренировок на закрытых треках, выехал на дорогу общего пользования. За рулем — 11-летний мальчик, сзади — 12-летний приятель. На перекрестке юный наездник не уступил дорогу «Газели», которая имела преимущество в движении. Удар, и детская «покатушка» превратилась в трагедию. Один ребенок погиб до приезда скорой, второй госпитализирован с тяжелыми травмами. Полиция и прокуратура разбираются в обстоятельствах.

Как рассказало сетевое издание «Маленькая Сызрань» со ссылкой на областное управление МВД, смертельное ДТП произошло накануне вечером в селе Большой Толкай Похвистневского района. Двое детей мчались на спортивном питбайке модели Koy Mini. За рулем находился 11-летний мальчик, пассажиром был его 12-летний друг. На перекрестке равнозначных дорог школьник не уступил дорогу бортовой Газели — грузовик имел преимущественное право проезда. Питбайк врезался в машину на скорости.

11-летний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи. Его пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали. 48-летний водитель Газели не пострадал.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Родители, покупая детям питбайки, часто забывают, что эта техника не предназначена для дорог общего пользования. Цена такой беспечности — детская жизнь.