Водитель Nissan X-Trail сбил 9-летнего велосипедиста и скрылся

В минувшие выходные в Омске во дворе дома №91 на улице Демьяна Бедного произошло ЧП: водитель Nissan X-Trail при движении задним ходом наехал на 9-летнего велосипедиста. Взрослый человек даже не остановился, просто сбежав с места инцидента. Однако полиция восстановила картину ДТП благодаря записи очевидца и показаниям свидетелей. Теперь водитель отвечает по двум статьям КоАП.

Как сообщило сетевое издание «Коммерческие вести» со ссылкой на пресс-службу полиции и Госавтоинспекции Омской области, 25 апреля в 16:21 во дворе дома №91 на улице Демьяна Бедного водитель кроссовера Nissan X-Trail на «задней» передаче допустил наезд на 9-летнего велосипедиста. После удара водитель иномарки уехал с места происшествия, не вызвав ни ГАИ, ни скорую и вообще не оказав помощи — взрослый человек даже не остановился проверить, жив ли мальчуган. Ребенка же после наезда внедорожника госпитализировали с травмами позвоночника.

Следственно-оперативная группа осмотрела место ДТП, получив сообщение по телефонограмме из детской больницы. С помощью опроса свидетелей и просмотра видеозаписи, предоставленной очевидцем, полицейские установили личность водителя. За оставление места ДТП его привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (лишение прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток). Также вынесено определение о возбуждении дела по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью) — штраф до 7500 рублей или лишение прав. Проводится дальнейшая проверка.

Сбить ребенка и скрыться — низкий поступок. Хорошо, что нашлись свидетели и камеры. Теперь водителю предстоит ответить за свою трусость и безответственность.