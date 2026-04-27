Иностранный водитель без «прав» спрятался от полиции в сугробе

Бежать, прятаться в снегу, надеяться на апрельский сугроб — и все равно попасть в руки полиции. В Петропавловске-Камчатском 27-летний гражданин Узбекистана решил скрыться от рейда Госавтоинспекции. За рулем Toyota Corolla без документов, он проигнорировал требование остановиться, врезался в снежный вал, бросил машину и побежал. Его нашли в проталине под теплотрассой — по сути, зарывшимся в сугроб. Бдительные горожане указали полицейским путь к беглецу. Теперь нарушителю грозит выдворение из страны.

Как сообщает сетевой ресурс «Kamchatka Media», рейд проходил у дома №48 по улице Зеркальной. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Управлением по вопросам миграции остановили автомобиль Toyota Corolla. Водитель не смог предоставить документы и попытался скрыться. Он не справился с управлением, наехал на снежный вал, после чего выбежал из машины и пустился в бега.

Нарушитель решил спрятаться в проталине под теплотрассой — фактически, зарылся в снег в надежде, что его не заметят. Но очевидцы погони видели все. Они указали инспекторам место укрытия. Беглеца задержали. Им оказался 27-летний гражданин Узбекистана, который находился в России без законных оснований. В отношении него составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания). Также возбуждены административные дела за управление автомобилем без прав, за невыполнение требования об остановке и за нарушение правил остановки. Нарушителя поместили в спецприемник — решается вопрос о выдворении.

Попытка спрятаться в снегу не помогла. Бдительность граждан и профессионализм полиции сделали свое дело. Теперь узбекский гастарбайтер, решивший пренебречь законами России, отправится домой, возможно, в прямом смысле. А водителям напоминание: попытка скрыться от инспекторов только усугубляет наказание. Вместо штрафа можно получить и арест.