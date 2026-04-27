Волгоградец разбил чужую машину кастрюлей и теперь заплатит штраф

В руках злоумышленника была только кастрюля: размах и удар по лобовому стеклу. Теперь — это уголовное дело. 24-летний житель Киквидзенского района столь нетривиальным образом решил выяснить отношения с владелицей Chery — с помощью кухонной утвари. Два точных попадания — и джип остался без лобового стекла. Ущерб — почти 60 тысяч рублей. Суд оценил «смекалку» штрафом на 6 тысяч рублей.

Как сообщило волгоградское информационное агентство «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского областного суда, инцидент произошел 2 февраля 2026 года в станице Преображенская. Подсудимый, движимый неприязненными отношениями к хозяйке автомобиля, подошел к ее Chery и дважды ударил металлической кастрюлей по лобовому стеклу. В результате джип получил повреждения, материальный ущерб составил 59 200 рублей.

Суд Киквидзенского района квалифицировал действия парня как умышленное повреждение чужого имущества и назначил штраф в размере 6000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Совсем недавно «АвтоВзгляд» рассказывал, как житель Севастополя «унизил» соседскую машину и попал на штраф: плевок на чужое авто оценили в 3000 рублей.