Волгоградец разбил чужую машину кастрюлей и теперь заплатит штраф

Как сообщило волгоградское информационное агентство «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского областного суда, инцидент произошел 2 февраля 2026 года в станице Преображенская. Подсудимый, движимый неприязненными отношениями к хозяйке автомобиля, подошел к ее Chery и дважды ударил металлической кастрюлей по лобовому стеклу. В результате джип получил повреждения, материальный ущерб составил 59 200 рублей.
Суд Киквидзенского района квалифицировал действия парня как умышленное повреждение чужого имущества и назначил штраф в размере 6000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
