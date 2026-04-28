Пьяные вологодске подростки на мотоциклах вустроили массовое ДТП

На Вологодщине, в местечке с названием Бухинино заняться, вероятно, нечем в часы досуга. По крайней мере, двое подростков нашли себе развлечение — гонки на мотоциклах. Причем в нетрезвом виде. Один из них не соблюдал дистанцию и врезался в другого. В результате ДТП виновник (предположительно) госпитализирован. У второго, проверенного на месте, алкотестер показал 0,960 мг/л — это почти в шесть раз выше допустимой нормы.

Как сообщает портал «Череповец-поиск», ДТП произошло в деревне Бухинино Вологодской области. По предварительным данным, один из подростков за рулем мотоцикла не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в другой мототранспорт, которым управлял 17-летний водитель. В результате аварии один из участников (предположительно, инициатор столкновения) получил травмы и был доставлен в Великоустюгскую центральную районную больницу. Его состояние уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что оба водителя могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Один из подростков 2008 года рождения прошел освидетельствование на месте — прибор показал 0,960 мг/л, что значительно превышает допустимые значения. В отношении него составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения. Второй участник, госпитализированный, после медэкспертизы может получить аналогичную статью. Полиция выясняет, на каких основаниях несовершеннолетние управляли мототранспортом.

Досуг в деревне Бухинино, судя по всему, ограничен. А доступ к мотоциклам и алкоголю оказался слишком свободным. Хорошо, что пока обошлось без жертв. Но родителям стоит задуматься, где их дети берут технику и спиртное. Иначе следующее ДТП может стать последним.