Водитель «под кайфом» сбежал от полиции на кладбище

Обычная проверка на алкоголь превратилась в ночной квест с посещением кладбища. Водитель Volkswagen Golf сначала честно дунул в трубочку — ноль. Согласился на медицинское освидетельствование. А потом в начале шестого утра рванул с места и побежал в сторону Серафимовского кладбища — одного из самых статусных погостов Петербурга. Инспекторы призывали его остановиться, но беглец не реагировал. Его поймали у машины.

Как сообщило информационное агентство «47 новостей» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, Приморский районный суд привлек к ответственности Гасан-Хана Чергесова. Все началось 25 апреля около половины четвертого ночи у дома №20 на улице Байконурской. Инспекторы остановили Volkswagen Golf. У водителя были признаки опьянения. Освидетельствование показало 0 мг/л — результат он подписал. Однако сотрудники заподозрили неладное и составили протокол на прохождение медицинского освидетельствования. Чергесов устно согласился. Но в начале шестого утра из медучреждения он скрылся и побежал в сторону Серафимовского кладбища — одного из самых известных мест захоронения Петербурга. На требования остановиться не реагировал.

Беглеца поймали у его машины на Байконурской и доставили в 38-й отдел полиции. Его действия квалифицировали как отказ от медосвидетельствования. Ранее Чергесов уже привлекался за аналогичное нарушение. Суд назначил административный арест. Теперь у него будет время поразмышлять о бренности бытия — 14 суток. Не стоило ему выбирать для побега погост — это дурная примета.