Неисправную LADA Niva угнали, чтобы проучить должника

В Новгородской области разыгралась криминальная комедия с неисправной Niva. Двое братьев 31 и 19 лет угнали отечественный внедорожник — решили таким образом проучить знакомого, который задолжал им деньги. Они умыкнули машину со стоянки — заменили аккумулятор и накачали ей колеса. Но проехав несколько улиц, поняли, что тормоза не работают. Старший из братьев не справился с управлением и врезался в две припаркованные иномарки. С места аварии братья бросились в бега.

Как пишет сетевое издание «Газета «Новгород», ночью в полицию поступило сообщение о ДТП на одной из улиц райцентра. Прибывшие инспекторы обнаружили два поврежденных автомобиля, водитель из Niva, который в них врезался, скрылся. Утром того же дня в полицию обратился 48-летний местный житель, который заявил об угоне его авто со стоянки на производственной территории.

Полицейские по камерам отследили маршрут угонщиков и установили их личности. Ими оказались братья 31 и 19 лет, знакомые владельца стоянки, где находилась машина. По их словам, владелец стоянки задолжал им деньги и не собирался возвращать, поэтому они решили забрать машину в счет долга.

На допросе братья рассказали, что «Нива» была не на ходу. Чтобы уехать, им пришлось заменить аккумулятор и накачать колеса. Но через несколько километров у автомобиля отказали тормоза. Старший брат, у которого нет водительских «прав», не справился с управлением и врезался в две иномарки. После этого братья покинули место ДТП и отправились домой.

В отношении старшего брата возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом, на него составлены три административных протокола. Младший брат отпущен под подписку о невыезде. Неисправную и «подбитую» в ДТП Niva вернули владельцу.