Неисправную LADA Niva угнали, чтобы проучить должника

Как пишет сетевое издание «Газета «Новгород», ночью в полицию поступило сообщение о ДТП на одной из улиц райцентра. Прибывшие инспекторы обнаружили два поврежденных автомобиля, водитель из Niva, который в них врезался, скрылся. Утром того же дня в полицию обратился 48-летний местный житель, который заявил об угоне его авто со стоянки на производственной территории.
Полицейские по камерам отследили маршрут угонщиков и установили их личности. Ими оказались братья 31 и 19 лет, знакомые владельца стоянки, где находилась машина. По их словам, владелец стоянки задолжал им деньги и не собирался возвращать, поэтому они решили забрать машину в счет долга.
На допросе братья рассказали, что «Нива» была не на ходу. Чтобы уехать, им пришлось заменить аккумулятор и накачать колеса. Но через несколько километров у автомобиля отказали тормоза. Старший брат, у которого нет водительских «прав», не справился с управлением и врезался в две иномарки. После этого братья покинули место ДТП и отправились домой.
В отношении старшего брата возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом, на него составлены три административных протокола. Младший брат отпущен под подписку о невыезде. Неисправную и «подбитую» в ДТП Niva вернули владельцу.