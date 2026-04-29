Пьяная компания устроила ДТП с купанием в реке и членовредительством

В Улан-Удэ инспекторы ДПС остановили пьяного водителя. В салоне — трое таких же нетрезвых пассажиров. Казалось бы, обычное дело: протокол, штраф, эвакуатор. Но нет. Компания решила устроить представление. Один из пассажиров, недолго думая, начал наносить себе телесные повреждения. А женщина взяла и упала в реку Уда. Медикам и полицейским пришлось спасать тонущую и успокаивать самоистязателя.

Как рассказало сетевое издание «ИнфоПол» со ссылкой на источник в пресс-службе МВД по Бурятии, 24 апреля в микрорайоне Восточный инспекторы ДПС остановили автомобиль, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. В салоне находились еще трое пассажиров — тоже подшофе. Освидетельствование рулевого показало 0,90 мг/л — почти в шесть раз выше нормы. На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, машину отправили на штрафстоянку.

Но самое интересное началось во время оформления материалов. Один из пассажиров вдруг принялся наносить себе телесные повреждения — решил устроить селф-харм-перформанс. А женщина-пассажирка, вдохновившись примером, упала в реку Уда. Сотрудникам полиции пришлось вызывать скорую. Пассажира с травмами доставили в больницу. Женщину спасли из ледяной воды, но от госпитализации она отказалась.

Водитель автомобиля, к слову, никуда не падал и себя не бил. Он спокойно расстался с «правами», машиной и деньгами. Остальные участники спектакля теперь, вероятно, будут проходить лечение у психиатра. Вот так банальная пьяная езда обернулась водным аттракционом и сеансом самоповреждения. Хорошо, что никто не утонул и не покалечился насмерть. А полицейским теперь есть что вспомнить на дежурстве. Алкоголь толкает на безумства. Пейте дома, а не в машине. И не пытайтесь утопиться при виде инспектора.