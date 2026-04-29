Водитель ассенизатора помыл цистерну у жилых домов в Люберцах

Благими намерениями выстлана дорога в отделение полиции. В подмосковных Люберцах водитель ассенизаторской машины помыл цистерну спецтехники недалеко от жилых домов. Очевидцы заподозрили неладное и сняли видео — как мужчина сливает жидкость возле жилых домов. В полиции проверили, но опасения опубликовавших ролик оказались преждевременными.

Как сообщило сетевое издание «Вечерняя Москва», ссылаясь на источник в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, видео с подозрительным сливом попало в сеть. По нему полицейские и установили личность водителя — 37-летнего местного жителя. Однако, вопреки ожиданиям, он не сливал отходы своего «бизнеса», а наоборот — боролся с огромной лужей. Мужчина взял ассенизаторскую машину, откачал воду и вылил её в грунт в другом месте, после чего решил промыть транспортное средство.

В итоге на него составили протокол по части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Материалы направят в Министерство природных ресурсов и экологии.

Эта история о «сливе» в сеть видео слива и возмездия dura lex — иронична. Однако не все происшествия с ассенизаторами вызывают позитивные эмоции. Не так давно «АвтоВзгляд» рассказал, как в Горно-Алтайске из-за неаккуратного перестроения грузовик с фекалиями устроил массовое ДТП и едва не покалечил 2-летнюю девочку.