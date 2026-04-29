Школьник погиб, запрыгнув на движущийся трактор в Зеленограде

Трагедия произошла в Зеленограде накануне днем на Березовой аллее. Мальчик в возрасте 10-12 лет решил прокатиться на уборочном тракторе, который находился в движении. Он запрыгнул на машину, но не удержался, и его тело попало в щеточный механизм. От полученных травм школьник скончался на месте.

Личность погибшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Ведется проверка, опрашиваются свидетели. Водитель трактора, вероятно, даже не заметил момента, как ребенок забрался на технику. Трагедия произошла из-за неосторожности подростка и, возможно, отсутствия контроля со стороны взрослых.

Дети часто не осознают смертельную опасность, связанную с движущимися механизмами. Этот случай — еще одно напоминание родителям: необходимо объяснять детям, что игры рядом с техникой и попытки прокатиться на ней могут привести к непоправимым последствиям.