Мужчина сжег иномарку тещи после семейной ссоры в Уссурийске

Семейный конфликт финишировал криминальной развязкой. Житель Уссурийска, поссорившись с тещей, решил отомстить не словом, а делом. Ночью он купил несколько литров бензина, пришел к дому родственницы и поджег ее автомобиль. Пламя повредило иномарку, ущерб составил полмиллиона рублей.

Как сообщила уссурийская редакция коммуникационного агентства «PrimaMedia» со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу Уссурийску, инцидент произошел накануне ночью во дворе дома на улице Попова. Сигнал о возгорании автомобиля поступил от диспетчера пожарной охраны. Огнеборцы потушили пламя, но машина серьезно пострадала. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Рядом с обгоревшим авто нашли металлическую канистру с остатками топлива. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения с ближайшей заправки — они зафиксировали подготовительные действия поджигателя. Им оказался 36-летний зять потерпевшей.

На допросе мужчина признался, что после семейного конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, купил на автозаправке бензин, поджег машину и скрылся. Он выразил готовность возместить ущерб. Однако это не освобождает его от ответственности. Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). На время следствия поджигатель оставлен на свободе под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы. Поэтому семейные обиды лучше решать словами, а не огнем. Желание отомстить может привести не только к материальным потерям, но и к реальному тюремному сроку.