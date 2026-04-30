Haval не пропустил LADA на перекрестке в Казани, и та сбила пешеходов

Обычный левый поворот на разрешающий сигнал светофора обернулся госпитализацией двух человек. Накануне вечером в Казани водитель автомобиля Haval не уступил дорогу встречной LADA. Отечественная легковушка, не сумев избежать удара, вылетела на тротуар, где сбила 55-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.

Как сообщает сетевое издание «Ридус», ДТП произошло на перекрестке улиц Даурская и Гвардейская в Казани. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Haval выполнял левый поворот на разрешающий сигнал светофора, но не предоставил преимущество в движении встречной LADA. Столкновение было неизбежным.

После удара отечественная легковушка выехала на тротуар и совершила наезд на двух пешеходов, которые ожидали зеленого сигнала светофора. Пострадавшие — мужчина 55 лет и женщина 40 лет — госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД проводят процессуальную проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Водитель иномарки нарушил правила проезда перекрестка, а пешеходы, не нарушавшие ничего, оказались в больнице из-за чужой невнимательности. Еще один случай, когда «зебра» и тротуар не гарантируют безопасности, если кто-то за рулем ошибается.

