Полицейские спасли водителя, который засунул руку в вентилятор

Ремонт ГАЗ-3302 на обочине едва не закончился инвалидностью. 41-летний водитель по неосторожности засунул правую руку в работающий вентилятор системы охлаждения. От невыносимой боли мужчина потерял сознание. Благо, мимо проезжали старшие инспекторы ДПС. Полицейские мгновенно оценили ситуацию, усадили пострадавшего в служебную машину и оперативно доставили в больницу.

Как сообщает портал «RIA56», инцидент произошёл днём накануне на автодороге Октябрьское — Комиссарово. Старшие инспекторы ДПС заметили на обочине автомобиль Газель. Рядом с ней стоял молодой человек и отчаянно звал на помощь. Подъехав ближе, полицейские увидели, что 41-летний водитель, ремонтировавший машину, по неосторожности засунул правую руку в работающий вентилятор системы охлаждения — конечность буквально раскромсало лопастями. Мужчина от болевого шока потерял сознание.

Правоохранители тут же поместили пострадавшего в свой автомобиль и рванули. По дороге в больницу они связались с врачами и подробно описали характер травмы. В Октябрьской районной больнице пациента прооперировали сразу по прибытии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Этот случай наглядно демонстрирует: работа под капотом с включённым двигателем может обернуться настоящей катастрофой. Хорошо, что рядом оказались инспекторы, которые действовали быстро и без лишних вопросов. А водителям — урок: прежде чем лезть в механизмы, убедитесь, что они остановлены.