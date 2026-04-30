Пьяный водитель влетел в газовую трубу и сломал себе ребра

Как сообщает ГТРК «Ставрополье», происшествие случилось ночью 29 апреля в городе Зеленокумске. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и совершил наезд на газовую трубу. В результате мужчина получил серьезные травмы — переломы ребер и голени, и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что стаж вождения этого нарушителя составляет менее года. Однако за это время он уже дважды привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В этот раз водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Человек, который за неполный год дважды попадался пьяным за рулем, а в третий раз врезался в газовую трубу, явно исчерпал кредит доверия и не заслуживает права управлять автомобилем. Об этом зеленокумовца заставит задуматься перспектива тюремного заключения.