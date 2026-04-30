Инспекторы ДПС веткой удержали дебошира, упавшего в реку

Абсурдная и страшная выдалась ночь накануне у патрульного экипажа ДПС в Удмуртии. В Глазове инспекторы приехали на вызов о дебошире на дороге, а оказались участниками спасательной операции. Мужчина мешал водителям проезжающих машин, размахивал руками и кричал. Увидев полицейских, он побежал на неукрепленную обочину, поскользнулся и упал в реку Чепца. Полицейским пришлось вызывать спасателей и удерживать тонущего, протянув ему ветку.

Как сообщил официальный канал Госавтоинспекции России в Мах, ссылаясь на информацию от МО МВД России «Глазовский», в ночное время в дежурную часть поступило сообщение о мужчине, который ходил по проезжей части на улице 2-й Набережной, мешая движению транспорта. Оперативный дежурный направил на место экипаж ГАИ. Прибыв, инспекторы увидели молодого человека, бежавшего по дороге вдоль реки Чепца. Попав на неукрепленную обочину, он потерял равновесие на сырой земле и упал с обрыва в воду. Самостоятельно выбраться не мог.

Стражи правопорядка не растерялись. Они вызвали сотрудников МЧС и скорую, а сами, используя ветку, удерживали мужчину у берега, не давая течению унести его. Через несколько минут прибыли спасатели со спецоборудованием и вытащили пострадавшего. Подоспевшая бригада медиков осмотрела его — помощь не потребовалась. Благодаря слаженным действиям полицейских и спасателей трагедии удалось избежать.

