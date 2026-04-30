После массового ДТП с бензовозом и грузовиками на трассе вспыхнул пожар

Трасса «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Дубовском районе на несколько часов превратилась в огненный ад. На 618-м километре столкнулись три грузовика, один из которых — бензовоз. Среди больших автомобилей по несчастливой случайности оказался и легковой. После столкновения вспыхнул пожар. Огонь мгновенно охватил машины.

Как передает сетевое издание «Новости Волгограда», страшное ДТП произошло сегодня. По данным местной прокуратуры, на 618-м километре автодороги столкнулись три грузовика, один из которых был бензовозом, и легковая машина. После столкновения начался пожар. Огонь был такой силы, что практически полностью уничтожил транспорт.

Очевидцы сообщают, что не менее двух машин сгорели полностью. В результате аварии один человек погиб на месте, еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Информация о других пострадавших уточняется. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Огонь на дороге — страшное зрелище, которое наглядно показывает, к чему может привести даже секундная потеря контроля на трассе. Помните — рядом с бензовозами скорость и резкие маневры особенно опасны. Лучше опоздать, чем не доехать.