Четыре человека упали в реку Кубань на LADA X-Ray: двое спаслись, двое погибли

Вечерняя поездка на LADA X-Ray закончилась трагедией под Темрюком. На автодороге к морскому порту 19-летний парень за рулем отечественного кроссовера не справился с управлением. Машина съехала с дороги и рухнула в реку Кубань. Водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из тонущего автомобиля. Двое других пассажиров спасти не удалось — они погибли.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Мах, ДТП произошло вечером накануне. На въезде в город Темрюк 19-летний водитель автомобиля LADA X-Ray не справился с управлением, съехал с дороги и упал в реку Кубань. Из салона смогли выбраться сам водитель и один из пассажиров. Двое других пассажиров погибли. Их личности устанавливают сотрудники ГАИ. Обстоятельства аварии выясняются.

Трагедия на воде — одна из самых страшных разновидностей ДТП. Выбраться из тонущей машины удается далеко не всем. Водитель остался жив, но двое его пассажиров утонули. Теперь предстоит разобраться, что именно произошло: превышение скорости, отвлечение внимания или техническая неисправность. Пока ясно одно — река Кубань в этот вечер стала непреодолимой преградой. Береговые дороги требуют особой осторожности. Не рискуйте. И помните — за вами пассажиры, жизни которых зависят от каждого вашего действия за рулем.

