В Красноярском крае пьяный водитель сбил пятилетнего мальчика на самокате

Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Ачинский» возбудили уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, допустившего наезд на малолетнего ребёнка в селе Ястребово. Инцидент произошёл на улице Советской, где автомобиль «Toyota Corona Premio» под управлением 40-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и наехал на пятилетнего мальчика. Ребёнок в сопровождении матери передвигался на самокате по краю проезжей части.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю, информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции уже ночью из медицинского учреждения, куда был госпитализирован пострадавший с травмами ноги. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия инспекторы ДПС незамедлительно провели освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результат проверки показал наличие в выдыхаемом воздухе 1,11 миллиграмма алкоголя на литр, что значительно превышает допустимую норму.

В отношении задержанного автомобилиста полицейские составили сразу несколько административных протоколов. Ему вменяется управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление автомобилем при наличии технических неисправностей, а также невыполнение обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с совершённым ДТП. Помимо административных материалов, следственным отделом возбуждено уголовное дело по части второй статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания.

Правовая оценка дана и действиям матери пострадавшего мальчика. Установлено, что женщина допустила движение своего малолетнего сына на самокате по ходу движения транспортных средств в тёмное время суток, при этом на одежде ребёнка полностью отсутствовали световозвращающие элементы. В отношении неё составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.