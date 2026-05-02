Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с участием скорой помощи

Первого мая на Волхонском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Около двух часов дня у дома номер один столкнулись служебная машина медиков и легковой автомобиль марки «Фольксваген», за рулём которого находился 43-летний водитель. Удар оказался настолько сильным, что травмы получили люди обе стороны аварии.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наибольший урон пришёлся на находившихся в легковом автомобиле. Водитель иномарки получил тяжёлые травмы и был экстренно госпитализирован в критическом состоянии. Его пассажирка, двадцатилетняя женщина, также пострадала и доставлена в медицинское учреждение с травмами, квалифицированными врачами как состояние средней степени тяжести. Оба находятся под наблюдением специалистов, которым предстоит оценить дальнейшие перспективы их восстановления.

Медицинскому персоналу скорой помощи повезло несколько больше. Две женщины-фельдшера в возрасте 48 и 43 лет, находившиеся в служебном автомобиле в момент столкновения, получили лёгкие телесные повреждения. После осмотра на месте им была оказана необходимая помощь, и сейчас их жизням ничего не угрожает.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции Московского района инициировали проверку. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.