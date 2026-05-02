В Ставропольском крае пассажир «Приоры» попал в реанимацию после опрокидывания автомобиля в кювет

Первого мая на территории Ставропольском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого молодой человек оказался в реанимации. На 18 километре автодороги «Курская — Каясула» 23-летний водитель автомобиля «Приора» потерял контроль над управлением. Машина на скорости вылетела в левый кювет, после чего перевернулась, получив значительные механические повреждения.

«Приора» улетела в кювет под Курском: 21-летний пассажир в реанимации, водитель в больнице

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате автоаварии пострадали оба находившихся в салоне человека. Водитель и его 21-летний пассажир, оба местные жители, были экстренно госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Состояние пассажира врачи оценили как крайне тяжёлое, потребовавшее немедленного помещения в реанимационное отделение, где за его жизнь боролись медики. Состояние водителя оценивается как менее критичное.

Выяснилось, что водитель ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Кроме того, тяжесть полученных травм автоинспекторы напрямую связывают с тем, что ни водитель, ни пассажир не использовали ремни безопасности в момент опрокидывания автомобиля.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится всесторонняя проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить все детальные обстоятельства случившегося,.