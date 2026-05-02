Полицейский спецназ Севастополя остановил пьяного мотоциклиста без прав после погони через весь город

В Гагаринском районе Севастополя профессионализм сотрудников Госавтоинспекции позволил пресечь опаснейшие манёвры пьяного водителя, устроившего многочисленные нарушения на глазах у горожан. Тридцатиоднолетний житель Новосибирской области, передвигавшийся на мотоцикле, проигнорировал законное требование инспекторов об остановке и пытался сбежать. Начавшаяся погоня растянулась на полчаса, в течение которых злоумышленник демонстрировал полное пренебрежение правилами дорожного движения и безопасностью окружающих.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя, в ходе преследования мотоциклист совершал смертельно опасные манёвры: вылетал на полосу встречного движения, игнорируя дорожные знаки, на высокой скорости проносился по жилым дворам и двигался против потока по дороге с односторонним движением. Самым вопиющим эпизодом стал момент, когда лихач едва не совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу по всем правилам и совершенно не ожидавших появления неуправляемого транспорта. К счастью, трагедии удалось избежать.

В итоге, полиции удалось задержать нарушителя. При проверке выяснилось, что задержанный ранее был судим за грабёж и вымогательство, никогда в жизни не получал водительского удостоверения, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Сам задержанный не стал отрицать очевидного, признавшись, что в честь праздника выпил полтора литра пива и решил прокатиться с ветерком. Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался, чем лишь усугубил собственное положение. Полицейские составили ряд административных материалов: за невыполнение требования об остановке, неповиновение сотрудникам, многократный выезд на встречную полосу и движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, отказ от медосвидетельствования и управление незарегистрированным транспортом. До принятия судебного решения правонарушитель помещён под арест.