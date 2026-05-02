В США полицейские остановили грузовик с 13 живыми игуанами со связанными лапами внутри

Ранним утром в городе Уинтер-Хейвен дорожный патруль Флориды остановил подозрительный грузовик с прицепом, за рулём которого находился 32-летний Рендон Касильдо-Акдиэль. Поводом для остановки послужило банальное отсутствие подсветки номерного знака на металлической части прицепа, однако рядовой осмотр перерос в череду куда более серьёзных открытий. Инцидент произошёл на пересечении Уинтер-Лейк-роуд и Торнхилл-роуд около половины седьмого утра.

Как сообщает FOX 13 News, первое, что выяснили полицейские после проверки личности водителя, — его водительские права, выданные в Джорджии, были аннулированы. Однако это оказалось лишь верхушкой айсберга: у Касильдо-Акдиэля обнаружилось три действующих ордера на арест, выписанных тремя разными ведомствами. На вопрос о цели визита во Флориду задержанный поведал стражам порядка запутанную историю о поездке в Майами за кокосами, последующем визите в округ Полк за рыбой и скором намерении вернуться в Северную Каролину. Именно эти слова вызвали подозрения у сотрудников Федерального управления по охране исторических памятников, которые резонно заметили, что все перечисленные товары без труда можно приобрести и в самой Северной Каролине.

Тогда полицейские решили более тщательно осмотреть грузовик и его прицеп, и увиденное превзошло все ожидания. В кузове автомобиля обнаружились пять холодильников, доверху забитых замороженной тилапией, а также тринадцать живых игуан, которым жестоко связали лапы за спиной. Находка заставила патрульных незамедлительно связаться с Комиссией по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, а также с Департаментом сельского хозяйства штата. Зелёные игуаны считаются инвазивным видом на территории Флориды, однако законодательство чётко оговаривает, что даже с такими животными запрещено обращаться бесчеловечно.

Теперь задержанному грозит ответственность сразу по нескольким направлениям, включая нарушение правил перевозки животных и жестокое обращение с рептилиями. Всех спасённых игуан передали в местный приют для животных, где им окажут необходимую ветеринарную помощь и обеспечат надлежащие условия содержания.