Пьяный водитель насмерть сбил двух братьев на электросамокате в Смоленской области

В селе Темкино Смоленской области произошла трагедия, унёсшая жизни двух несовершеннолетних братьев. 48-летний водитель автомобиля «Джили», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Лядное и совершил наезд на двоих подростков, передвигавшихся на одном электросамокате.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Смоленской области, удар оказался настолько сильным, что оба пострадавших — 19-летний молодой человек и его 11-летний брат — скончались на месте происшествия ещё до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Прокуратура Темкинского района незамедлительно взяла под личный контроль установление всех без исключения обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство будет отслеживать ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственным органом по пункту «а» части шестой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная квалификация предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц и сопряжённое с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

Подозреваемый в совершении данного преступления 48-летний мужчина был задержан. В ближайшее время суд с обязательным участием представителя прокуратуры Темкинского района рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения на период предварительного следствия. Учитывая тяжесть содеянного, следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.