В Петербурге задержан водитель, распыливший газовый баллончик в лицо оппоненту во время дорожного конфликта

В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга поступило тревожное сообщение о драке у одного из жилых домов на проспекте Ветеранов. Прибывший на место наряд незамедлительно приступил к выяснению обстоятельств случившегося и установлению всех участников потасовки. В ходе опроса очевидцев и осмотра места происшествия полицейские выяснили, что причиной конфликта стала банальная дорожная ссора, переросшая в рукоприкладство.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, между двумя водителями — 34-летним и 47-летним мужчинами — прямо на проезжей части возник острый спор. Словесная перепалка стремительно вышла из-под контроля, и оппоненты перешли от оскорблений к физическому выяснению отношений. В ходе потасовки один из участников конфликта получил от второго несколько чувствительных ударов, однако на этом агрессивный настрой его визави не иссяк.

Не удовлетворившись нанесёнными побоями, 47-летний мужчина достал газовый аэрозольный баллончик и распылил его в лицо своему противнику, после чего поспешил скрыться с места происшествия, бросив пострадавшего на асфальте. Очевидцы оперативно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила травмированного мужчину в больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи его состояние было оценено врачами как удовлетворительное.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за мелкое хулиганство. Кроме того, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения вреда здоровью пострадавшего.