В Челябинске установлены участники инцидента с газовым пистолетом в трамвае

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску оперативно установили личности троих участников дерзкого инцидента, разыгравшегося вечером 30 апреля в городском общественном транспорте. Группа подростков, находившаяся в салоне трамвая, следовавшего по 22-му маршруту в Ленинский район, напала на взрослого пассажира и выстрелила ему в лицо из газового пистолета.

Как сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро вышли на след злоумышленников. Все трое оказались местными жителями 2008 и 2009 годов рождения, причём двое из них не достигли совершеннолетия. Ранее ни один из задержанных не состоял на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Пострадавший пассажир получил ожоги и химическое раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей от распылённого газового состава.

Тем временем правоохранители уже составили административный протокол в отношении законного представителя одного из несовершеннолетних правонарушителей. Ему вменяется статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию собственного ребёнка, допустившего столь опасную выходку.