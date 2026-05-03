В Твери перед судом предстанет водитель, вылетевший на тротуар и насмерть сбивший женщину

Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двадцативосьмилетнего местного жителя, чьи действия за рулём привели к трагическим последствиям на одной из улиц областного центра. Молодому человеку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. В ближайшее время фигуранту предстоит ответить за содеянное перед судом.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области, 23 октября 2025 года на улице Оснабрюкской в Твери обвиняемый двигался на своём автомобиле «Опель Астра» по проезжей части, значительно превышая установленный на данном участке скоростной режим. В какой-то момент водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, машину вынесло на полосу встречного движения, после чего она на полной скорости вылетела на тротуар в непосредственной близости от остановки общественного транспорта, где в это время находились ожидающие автобуса люди.

Удар пришёлся на четверых граждан, среди которых оказался и малолетний ребёнок. Одна из потерпевших получила закрытую черепно-мозговую травму, оказавшуюся несовместимой с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Ещё двоим гражданам, находившимся на тротуаре, был причинён тяжкий вред здоровью.

В настоящий момент уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Пролетарский районный суд города Твери. Обвиняемому грозит серьёзное наказание, предусмотренное санкцией инкриминируемой ему статьи: часть третья статьи 264 УК РФ предполагает ответственность вплоть до реального лишения свободы.