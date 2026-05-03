В Чите водитель насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста и скрылся с места аварии

В Чите произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь несовершеннолетнего водителя мототранспорта. Около двух часов десяти минут на улице Комсомольской в районе дома номер семьдесят семь столкнулись легковой автомобиль «Хонда-Фит» и мотоцикл «Регул-Мото».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края, удар оказался настолько сильным, что семнадцатилетний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Молодой человек скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Водитель автомобиля «Хонда-Фит» предпочёл скрыться с места дорожно-транспортного происшествия. Он бросил искореженный мотоцикл и погибшего подростка, грубо нарушив правила дорожного движения, предписывающие оставаться на месте аварии до прибытия полиции.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность и местонахождения скрывшегося водителя. Проводится проверка.