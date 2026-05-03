На подъезде к Крымскому мосту заработала новая схема дорожного движения

Сегодня на участке автодорожного подхода к Крымскому мосту официально вступила в действие обновлённая схема организации дорожного движения, призванная упорядочить транспортировку потоков и ускорить прохождение обязательных досмотровых процедур накануне старта курортного сезона 2026 года. Распределение автомобилей производится на ключевой транспортной развязке «Тамань — Волна», которая расположена на 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь.

На этой стратегической точке будут нести постоянное дежурство экипажи Госавтоинспекции и сотрудники ФГУП «УВО Минтранса России», готовые оказать водителям необходимую помощь с навигацией.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России, новая схема предусматривает чёткое разделение потока машин в зависимости от вида досмотра, который предстоит пройти транспортному средству. Водители, направляющиеся к инспекционно-досмотровым комплексам для прохождения аппаратного досмотра, от отметки в 134 километра продолжат движение по муниципальной дорожной сети Таманского сельского поселения через специальный съезд, расположенный на транспортной развязке у отметки 139 километров трассы. Тем автомобилистам, кому предстоит ручной досмотр, надлежит от 134-го километра продолжать движение в прямом направлении непосредственно к месту прохождения всех необходимых контрольных процедур.

Для обеспечения бесперебойного функционирования новой схемы дорожные службы заблаговременно провели подготовительные работы. К началу курортного сезона 2026 года на участке трассы А-290 между 139-м и 140-м километрами была устроена дополнительная полоса движения, что позволит существенно увеличить пропускную способность на данном отрезке и избежать образования заторов в часы пиковой нагрузки. Особое внимание уделено информированию водителей о сохраняющихся ограничениях, действующих на самом Крымском мосту и его ближайших подступах.

На мосту продолжают действовать жёсткие ограничения для грузового транспорта. Проезд запрещён для всех грузовых типов транспортных средств, общая снаряжённая масса которых превышает полторы тонны, независимо от того, следуют ли они с грузом или налегке. Ключевым критерием здесь является указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства тип автомобиля. Всем без исключения водителям легковых машин для проезда по мосту необходимо пройти обязательный досмотр на специализированных комплексах, имея при себе свидетельство о регистрации и водительское удостоверение, а при выборочной проверке быть готовыми предъявить паспорт, в том числе в его электронной версии из приложения «Госуслуги». Надзор за дорожной обстановкой осуществляют региональные управления Госавтоинспекции.