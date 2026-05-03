В Забайкалье водитель УАЗа насмерть сбил 14-летнего мотоциклиста и скрылся

В Читинском районе Забайкальского края произошла трагедия, унёсшая жизнь четырнадцатилетнего подростка. В посёлке городского типа Новокручининский на просёлочной дороге, пролегающей вблизи железнодорожного полотна, столкнулись автомобиль УАЗ и мотоцикл марки «Минск», за рулём которого находился несовершеннолетний водитель.

Подросток за рулём мотоцикла погиб при столкновении с УАЗом, водителя нашли и задержали

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края, удар оказался настолько сильным, что шансов выжить у юного мотоциклиста практически не оставалось. Пострадавшего подростка в экстренном порядке попытались доставить в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Четырнадцатилетний водитель мотоцикла скончался прямо во время транспортировки, не приходя в сознание, и врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Тем временем водитель автомобиля УАЗ, вместо того чтобы остаться на месте аварии и дождаться прибытия полиции, предпочёл скрыться в неизвестном направлении, бросив искореженный мотоцикл и погибающего подростка на ночной дороге.

Сотрудники полиции незамедлительно начали поиски второго участника ДТП. Благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей поиски увенчались успехом в кратчайшие сроки: водитель автомобиля УАЗ был оперативно установлен и разыскан. В настоящий момент мужчина задержан и даёт показания.