В Краснодарском крае женщина заявила в полицию о ложном угоне автомобиля

В скором времени ей предстоит ответить за содеянное перед судом, поскольку уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, обвиняемая лично обратилась в территориальный отдел полиции с заявлением, в котором сообщила о якобы совершённом в отношении неё преступлении. Женщина утверждала, что принадлежащий ей автомобиль был угнан неизвестными лицами, и требовала от правоохранителей немедленного розыска транспортного средства, а также установления и наказания злоумышленников. Заявление было зарегистрировано в установленном порядке, и по нему началась доследственная проверка, в ходе которой версия заявительницы начала стремительно рассыпаться.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские довольно быстро установили подлинную картину произошедшего, которая кардинальным образом отличалась от изложенной в заявлении. Выяснилось, что женщина абсолютно добровольно передала ключи от своей машины знакомому мужчине, не имея к нему никаких претензий на момент передачи. Однако спустя некоторое время автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого транспортному средству были причинены механические повреждения. Именно этот факт и стал истинной причиной обращения в полицию: обвиняемая решила с помощью ложного доноса принудить виновника аварии возместить ущерб, надеясь, что полиция найдёт его и заставит платить.

Однако её план провалился, и теперь уже сама злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая факт совершения женщиной заведомо ложного доноса о преступлении, которого в действительности никто не совершал. Обвинительное заключение утверждено, и материалы переданы в суд. Санкция инкриминируемой части статьи 306 УК РФ предусматривает довольно суровое наказание: максимально возможный срок лишения свободы за данное преступление составляет до двух лет. Кроме того, суд может назначить и иные виды наказания, включая крупный штраф либо обязательные работы.