В Севастополе суд арестовал мотоциклиста, устроившего погоню по городским улицам

Гагаринский районный суд Севастополя вынес решение в отношении мотоциклиста, задержанного инспекторами второй роты отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции первого мая в ходе драматичного преследования по улицам города. Водитель проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и предпринял попытку скрыться, устроив получасовой опасный заезд, в ходе которого неоднократно выезжал на встречную полосу и двигался против потока по дороге с односторонним движением, подвергая опасности жизни других участников движения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Севастополю, по первому эпизоду правонарушения суд назначил задержанному наказание в виде административного ареста сроком на семь суток за неповиновение законному требованию сотрудников полиции.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, к которому у стражей порядка имелись все основания, мотоциклист получил дополнительный административный арест продолжительностью десять суток. Таким образом, общий срок изоляции от общества составил для лихача семнадцать суток, которые он проведёт в Севастопольском изоляторе временного содержания задержанных.

При вынесении решений суды по обоим административным материалам учли в качестве смягчающих вину обстоятельств полное признание мотоциклистом своей вины и его искреннее раскаяние в совершённых противоправных действиях. Помимо этого, за управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством нарушителю был выписан административный штраф, который он обязан оплатить в предусмотренные законом сроки.

Однако судебные разбирательства по данному делу ещё не завершены окончательно. Наказания за ряд других грубых нарушений правил дорожного движения, допущенных мотоциклистом в ходе полицейской погони, будут определены по результатам продолжающегося административного расследования. Речь идёт о невыполнении требования об остановке, о движении во встречном направлении по дороге с односторонним движением и о выезде на полосу встречного движения. По каждому из этих эпизодов будут составлены отдельные протоколы и вынесены соответствующие постановления. В настоящее время нарушитель уже доставлен в изолятор и приступил к отбыванию назначенного судом наказания.