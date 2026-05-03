Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Ставрополе, пострадал пассажир

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате автоаварии пострадал пассажир «Приоры», 28-летний местный житель. Мужчина получил травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу для оказания квалифицированной помощи и проведения необходимого обследования.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили, что виновник дорожно-транспортного происшествия управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя «Нивы» был составлен административный материал по части первой статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает достаточно суровое наказание: лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а также административный штраф в размере сорока пяти тысяч рублей.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.