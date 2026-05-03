Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Ставрополе, пострадал пассажир

В Ставрополе произошло дорожно-транспортное происшествие, спровоцированное нетрезвым автомобилистом. 48-летний водитель автомобиля «Нива», выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, грубо нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество транспортному средству, двигавшемуся по основной магистрали. В результате этого нарушения произошло столкновение с автомобилем «Приора», за рулём которого находился 23-летний молодой человек.

Лишение прав до двух лет и крупный штраф ждут водителя «Нивы» за пьяное ДТП в Ставрополе

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате автоаварии пострадал пассажир «Приоры», 28-летний местный житель. Мужчина получил травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу для оказания квалифицированной помощи и проведения необходимого обследования.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили, что виновник дорожно-транспортного происшествия управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя «Нивы» был составлен административный материал по части первой статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает достаточно суровое наказание: лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а также административный штраф в размере сорока пяти тысяч рублей.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.