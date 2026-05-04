Водитель Toyota Isis утонул в реке вместе с автомобилем

Трагедия произошла накануне в Приморье — опытный водитель не смог совладать с машиной. Автомобиль неожиданно рухнул в реку, и сильное течение унесло его на глубину. Водитель погиб. Очевидцы вызволили иномарку со дна, но было уже поздно. Что стало роковой ошибкой — погода, скорость или внезапная потеря контроля?

Как сообщает новостной портал «Лента» со ссылкой на региональное УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось 3 мая. 47-летний мужчина на автомобиле Toyota Isis двигался со стороны села Новопокровка. Внезапно он потерял управление, машина съехала с дороги и упала в реку Большая Уссурка. Течение оказалось настолько сильным, что иномарку унесло на глубину, где она опустилась на дно. Местные жители, ставшие очевидцами нелепой аварии, достали транспортное средство из воды. Тело водителя обнаружили в салоне.

Погибший имел стаж вождения 25 лет. Как выяснила полиция, в 2025-2026 годах он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Тем не менее, даже опыт не спас его. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей учитывать при выборе скорости не только установленные ограничения, но и реальные дорожные условия — особенно вблизи водоемов, где обочины могут быть размыты, а асфальт скользким.

Трагедия в Приморье — горькое напоминание о том, что опыт и безаварийная езда не гарантируют безопасности. Природа и секундная потеря контроля могут оказаться сильнее.

